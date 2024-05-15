أحمد الطاهري: مصر قلب العروبة النابض وتطلع بدورها تجاه أشقاءها العرب

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مصر تعد قلب العروبة النابض، كانت ولازالت وستكون، والمبدأ المصري الثابت، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مشاركة بالقمم العربية السابقة، وهو مبدأ أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تضطلع بدورها تجاه أشقائها العرب وتقوم بما تحمله من مسؤولية تاريخية وقومية وأخلاقية، وهو ما ثبت في الأزمة الفلسطينية، وقبلها في الأزمتين السودانية واليمنية.

وتساءل: "ماذا لو لم تقم مصر بما قامت به منذ السابع من أكتوبر حتى الآن؟ هل كان حديث اليوم عن القضية الفلسطينية؟ هل كان حديث اليوم عن الشعب الفلسطيني؟ هل كانت هناك مساعدات إنسانية تدخل للشعب الفلسطيني المكلوم؟ هل كان المجتمع الدولي سيغير بوصلته مثلما حدث في تصويت الجمعية العامة؟ هل كانت الإدارة الأمريكية ستعيد بوصلة اتزانها في موقفها وتصريحاتها وتحجب عددا من الأسلحة على إسرائيل خشية من توسيع العملية العسكرية في رفح؟".

وتابع: "لن نقول ماذا قدمت مصر؟ لكن دعونا نقل ماذا لو لم تقدم مصر؟ ما قدمته منذ السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة".