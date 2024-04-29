الصين تحث تايوان على الاستئناف الكامل للرحلات الجوية والبحرية

الإثنين 29/أبريل/2024 - 10:17 ص

حثت المتحدثة باسم البر الرئيسي الصيني تشو فنج ليان، تايوان على أن تنظر في مقترحات الجمهور وشركات الشحن على مضيق تايوان، إزاء الاستئناف الكامل للرحلات الجوية والبحرية المباشرة عبر المضيق، في أقرب وقت ممكن.

ودعت المسؤولة الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، إلى استئناف خدمات النقل البحري المباشر للركاب بين البر الرئيسي وتايوان، بما في ذلك خط بينجتان- تايبي وخط شيامن- تايتشونج، وكذلك رحلات الطيران المباشرة بين تايوان و30 مقصدا في البر الرئيسي، مؤكدة أن الرحلات الجوية والبحرية المباشرة عبر المضيق تسهل كثيرا الزيارات بين الأهالي من جانبي المضيق، وتعزز مصالحهم المشتركة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من العودة الجزئية لخطوط جوية وبحرية مباشرة عبر المضيق منذ العام الماضي، عندما دخلت استجابة البر الرئيسي لجائحة كوفيد-19 مرحلة جديدة، فإن وجهات المسافرين عبر الخطوط الجوية لا تزال محدودة، في حين لم يتم استئناف خدمات المسافرين عبر الرحلات البحرية بشكل مباشر.

