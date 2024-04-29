جامعة القاهرة تفتتح معرض الملابس الخيري للطلاب

افتتحت جامعة القاهرة، معرض الملابس الخيري للطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لتوفير مجموعة متنوعة من الملابس والمستلزمات الأخرى للطلاب بأسعار رمزية.

جاء معرض الملابس الخيري للطلاب، في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، حيث تتعاون الجامعة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة عدة معارض ملابس للطلاب طوال العام الدراسي لمساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.

يذكر أن معارض الملابس التي تنظمها الجامعة تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، حيث تحرص الجامعة على دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

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