بالفيديو.. فنان تشكيلي يصنع العرائس من بقايا المعلبات لأطفال غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "رغم العدوان.. فنان تشكيلي يصنع العرائس من بقايا المعلبات لإضفاء البهجة على الأطفال في غزة".

في غزة، نجحت آليات الاحتلال الإسرائيلي في طمس كل شيء، إلا الإبداع والذي هو أقوى الدروع التي تصدت لمحاولات طمس الهوية الفلسطينية العربية.

مهدي كيرا فنان غزي صنع الدمى من معلبات المساعدات وبقايا الأخشاب مستغلا موهبته لإسعاد الأطفال في غزة رغم خسارته منزله وورشته الخاصة بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

واستطاع كيرا بناء ورشته الفنية من داخل منزل اختاره ليكون ملجئًا لعائلته التي أجبرت على النزوح، ورغم خسارته جميع أعماله الفنية وورشته ومسرحه المتنقل الشهود على إبداعاته لسنوات طويلة إلا أنه مازال متمسكا برسالة فنه.

وقال كيرا: "للأسف بعد النزوح مفيش دمى ومسرح، كل شيء تركته في غزة، وكنت حابب إني أرجع أشتغل لأن أهم شيء إني أكون صامد في الشغل والإبداع والفن، وهذه مهنتي وفني الذي برعت فيه".



