ليبيا.. فريق طبي مصري يجري عمليات قلب مفتوح في مصراتة

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الليبي أن فريق طبي مصري أجرى عمليات قلب مفتوح للكبار في مركز مصراته الطبي، وسيستمر لمدة أسبوعين لتدريب الأطباء الليبيين.

وأوضح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الليبي في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الفريق الطبي المصري المختص في جراحة القلب والأوعية الدموية سيواصل عمله على مدار الأسبوعين المقبلين، بهدف تدريب الأطباء الليبيين ورفع كفائتهم ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأشار جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الليبي إلى أن جميع العمليات تنفذ داخل المستشفيات العامة بمختلف أنحاء ليبيا تكون تبعا للحالات المسجلة لدى اللجان المسؤولة عن تسلُّم طلبات المرضى.