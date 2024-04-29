الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ضمن التحضير لمباراته ضد الإسماعيلي الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج مباراة الدراويش، كما يعكف على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلي الأخيرة في الدوري للوقوف على طريقة لعب إيهاب جلال المدير الفني للدراويش وطريقته في الاستحواذ على الكرة واختراق صفوف المنافسين وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه مثل عبد الرحمن مجدي وأحمد الشيخ وحمدي النقاز.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الأهلي من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلي والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 22.