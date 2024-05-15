حياة كريمة في القليوبية.. جهود مكثفة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.

وشدد الهجان على ضرورة تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب التنفيذ والإنجاز في مختلف القطاعات، حيث في قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ 287 كيلو خطوط انحدار من أصل 288 كم، و12351 مطبق، و60 كم من خطوط الطرد، و24 محطة رفع، وجاري العمل بآخر محطتين، في قطاع الاتصالات جاري تنفيذ 12 برج محمول، وتم الانتهاء من تركيب الالياف الضوئية بنسبة 99%، في قطاع الوحدات الصحية، تم الانتهاء من 80% من المشروع، حيث يتم العمل على تنفيذ 24 وحدة صحية، تم الانتهاء من 12 وجاري العمل بـ12 أخرى، في قطاع الطرق الداخلية، تم تنفيذ الرصف بمتوسط 35% لـ36 قرية، وجاري العمل بـ 33 طريق، وتم الانتهاء من 6 طرق، في قطاع المجمعات الخدمية والزراعية، تم الانتهاء من 18 مجمعًا بنسبة 100%، في قطاع تبطين الترع، تم انجاز المشروع بنسبة 94%، حيث تم الانتهاء من 27 ترعة وجار العمل بـ 3 ترع متبقيتين.

خطوات ثابتة نحو تحقيق حلم التنمية الريفية

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات التي تنفذ بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم التنمية الريفية.

وأشار محافظ القليوبية، إلى اهتمام الدولة بأعمال حياة كريمة، وأن جميع الأجهزة تعمل على الانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين، خاصة في القرى.