رئيس جامعة بني سويف: تنظيم معرض لبيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تنظيم معرض لبيع اللحوم داخل الجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى تيسيراً علي منسوبي الجامعة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز الخدمات الإنتاجية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والدكتورة نرمين عاطف المشرف العام علي مركز الإنتاج، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي سياق منفصل ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور هاني النشار مدير الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة، الموقف الحالي لمشروع الاختبارات الالكترونية من حيث التجهيزات والربط بالمجلس الأعلى للجامعات، ومناقشة مقترح تشكيل كنترول دائم بمبني الاختبارات الالكترونية للتنسيق مع كنترولات الكليات، وعرض عدد من المذكرات الخاصة بتلبية احتياجات الوحدة من الموارد البشرية والمادية لضمان استمرار العمل بكفاءة.

كما ترأس رئيس الجامعة، اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور جمال عبد الرحمن مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة ضوابط تنظيم دورات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتحديد موعد انعقاد دورة التأهيل للعمل بالسلك الجامعي.