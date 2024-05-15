إزاي تحجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق الموبايل؟.. فيديو

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، بدء التشغيل التجريبى صباح اليوم للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية بـ10 سيارات كهربائية “تاكسي” داخل العاصمة الإدارية، وتعرض لكم “البوابة نيوز” كيفية حجز تاكسي العاصمة؟ وهي كالآتي:

حجز السيارة الكهربائية متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب (New Capital Cab).

الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش.

خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب

تخدم المواطنين والمترديين على العاصمة الإدارية الجديدة

تشغيل 10 سيارات كهربائية كمرحلة أولى.

مزودة بأعلى مستوى الأمان للركاب.

مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج.

مزودة بأجهزة تحديد المواقع GPS.

سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم.

يقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى.

