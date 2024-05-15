رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي "اللغات والبرامج الجديدة ومركز المؤتمرات"

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي “اللغات والبرامج الجديدة” و"مركز المؤتمرات" بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للشعب والبرامج، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية إقامة اجتماعات مستمرة لمناقشة كل ما يخص مركز اللغات والبرامج الجديدة، حيث إن ذلك يسهم في تطوير العملية التعليمية وفتح آفاق جديدة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل. وخلال اجتماع مركز المؤتمرات تمت مناقشة عملية التطوير بالمركز وسبل تطويره لمواكبة المستجدات. وأولى الاجتماع اهتماما خاصا بقضايا السلامة والصحة المهنية بالمركز مثل سلم الطوارئ والمرافق الكهربائية لضمان سلامة الأفراد، وتوفير مصادر إنارة احتياطية لتفادي انقطاعها في حالات الطوارئ.

وأكد الاجتماع أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة الصيانة الدورية للمركز للمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة.