وزير الإعلام البحريني: وقف الحرب بقطاع غزة على رأس قضايا القمة العربية في المنامة

أكد وزير الإعلام البحريني رمزان عبد الله النعيمي، أن القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي ستُطرح خلال القمة العربية المقررة غدا في المنامة، مثمنا الجهد العربي المشترك لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، والإصرار على إنجاح القمة.

وقال النعيمي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية العربية، اليوم الأربعاء ـ "إن البحرين تسعى من خلال تنظيمها للقمة العربية لطرح قضايا مهمة، ووقف الحرب في قطاع غزة"، داعيا إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية لأمن واستقرار المنطقة من خلال العمل على إنهاء الصراعات، وعلى رأسها الحرب في غزة.

وأوضح أن البحرين ستطرح عدة مبادرات خلال القمة، إحداها تتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية دور الإعلام في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

ويجتمع القادة العرب غدا الخميس في العاصمة البحرينية المنامة لأعمال القمة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية بجدول أعمال يبحث عددا من القضايا الطارئة، وفي مقدمتها وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب ملفات أخرى إقليمية، منها تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان.