مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل أمام قرية الكوبانية بأسوان

لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حادث دهس سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز على الطريق الغربى أمام قرية الكوبانية بمركز أسوان، وتم التعامل مع الحادث من خلال الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

استخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أسطوانات غاز فى منطقة الكوبانية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينة الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدخل يدعى محمد ركابى محمد يبلغ من العمر 4 سنوات، وتم إيداع الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراءها.