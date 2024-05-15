«أوبر ليست آمنة».. نجوم الفن يطالبون بمقاطعة التطبيق

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادث أوبر الأخيرة "فتاة التجمع" مطالبين بوضع قوانين رادعة لحماية مستخدمات التطبيق من التحرش ومحاولات الخطف والتعدي، خاصة بأن هذا الحادث هو الثاني في أقل من شهر بعد وفاة "حبيبة الشماع" التي ألقت بنفسها مما أدخلها في غيبوبة وتسببت في وفاتها.

نعرض لكم في هذا التقرير، نجوم الفن المطالبين بوضع قوانين صارمة لحماية مستخدمات "أوبر" من التحرش.

كنده علوش: يا رب ينال أشد عقاب

شاركت الفنانة كندة علوش متابعيها حادث "فتاة التجمع"، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "ألف حمد لله على سلامتها، ربنا يحمي كل البنات والسيدات والأطفال من أمثال هذا المجرم، ويا رب ينال أشد عقاب".

صلاح عبدالله يطالب عائلته بإلغاء "أوبر"

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله رأيه عن حادث "فتاة التجمع"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، معلقًا: "بعد ما شوفت حكاية عمرو أديب بعت رسالة لبناتي ومراتي في الجروب العائلي (إلغوا أوبر من حياتكم مهما كانت الظروف) فهل تصرفت صح؟".

رامي رضوان يطالب بمقاطعة أوبر

علق الإعلامي رامي رضوان من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" على الحادث الأخير وقال: "الشركة دي وخدماتها بقت خطر، عايزين كام ضحية زي حبيبة تاني؟ الله يرحمها، نصيحة محدش يستخدمها تاني، مقاطعة أوبر".

عبير صبري تشارك في مقاطعة أوبر

أعربت الفنانة عبير صبري عن استيائها من "أوبر" بعد الحادث الأخير، حيث قالت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، "أنا كتبت البوست ده وعايزة نعمل حملة عشان مقاطعة أوبر وطلبي إن البنات في مصر تعمل حملة لإلغاء الأبليكيشن ده لأنه أصبح خطرا علينا كلنا ممكن أي بنت وست فينا تتعرض لنفس مصير حبيبة ونبيلة وغيرهم".

وتابعت: "ليه مفيش كاميرات في العربيات دي زي دبي في أي تاكسي ولا البنات هتفضل كل يوم يخطفوهم ويموتوا وبيتحرشوا بيهم ويعتدوا عليهم، ازاي مفيش حل مع المجرمين دول لازم السواقين دول يكونوا تحت مسؤولية وزارة الداخلية أقل شيء بعد الجرائم المتكررة دي".

وبجانبه، استمر عدد كبير من نجوم الفن بمشاركة تفاصيل الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل مايان السيد وأمينة خليل ودنيا سامي وركين سعيد، وعلقت هدى المفتي على ذلك قائلة: "أوبر ليست آمنة".