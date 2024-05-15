رئيس جامعة بني سويف: 6 يوليو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبرامج المختلفة بمركز التعلم المدمج 6 يوليو المقبل، وذلك عقب إتمام الدراسة بتلك البرامج.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وشدد رئيس الجامعة، علي سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات، وتنظيم القاعات والمدرجات، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وعقد لجان خاصة للحالات التي تستدعي ذلك طبقا للوائح والقوانين، والتواصل مع منسقي البرامج والتنسيق معهم لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب.