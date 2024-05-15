بعد أزمة تصريحات حسام حسن.. هل يعود رينارد للصورة من جديد داخل الجبلاية؟

حالة من التخبط داخل أروقة اتحاد الكرة، فعلى الرغم من إعلان الجبلاية التعاقد مع حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري منذ فترة وجيزة إلا أنه بعد أول أزمة بين العميد وعدد من المحترفين وبعد التصريحات التي فسرها البعض بشكل مختلف، تعالت الأصوات داخل الجبلاية وفق لمصادر لـ"البوابة نيوز" داخل اتحاد الكرة لفتح خط المفاوضات من جديد مع الفرنسي هيرفي رينارد.

ويتخوف الجبهة المؤيدة لرحيل حسام حسن مبكرا الدخول في صدمات مع عدد كبير من اللاعبين المحترفين بخلاف اللاعبين المحليين أيضا.

وعلمت “البوابة نيوز” أن أحد أعضاء اتحاد الكرة يتواصل مع عدد من اللاعبين المحترفين وتم ترشيح رينارد بالاتفاق مع مجموعة من اللاعبين وتبني عضو الجبلاية تحويل طلبهم الي مجلس الجبلاية

ويسعى حسام حسن لتدارك الأمر سريعا في المعسكر المقبل قبل تفاقم الأمور.

وكان فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد كشف عن مستقبل هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السيدات، والذي ينتهي عقده، مع نهاية منافسات أولمبياد باريس 2024، في الصيف المقبل.

وأشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى رينارد لا يرغب فى مواصلة مشواره مع الفريق بعد نهاية مشواره مع منتخب الديوك في أولمبياد باريس.