خبير تكنولوجيا: مصر تمتلك بنية معلوماتية عملاقة بافتتاحها مركز الحوسبة السحابية

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر من خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، توجه مجموعة رسائل، تتمثل في أن هذا المركز من أكبر مراكز البيانات الموجودة في العالم، مؤكدًا أن هذا العصر قائم على البيانات.

وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك بنية معلوماتية عملاقة بافتتاحها هذا المركز، موضحا أن دول قليلة التي تمتلك مثله على مستوى العالم.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مركز البيانات والحوسبة يعني امتلاك قدرة كبيرة على تحليل هذه البيانات، والتخطيط، والتنبؤ بالتحديات، وأخذ القرار مجموعة من الاتجاهات والسيناريوهات للتعامل مع المواقف المختلفة.

وأشار إلى أن الهدف منه الحفاظ على بيانات الدولة وشعبها لأنها جزء من الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للغير، موضحا أن انتقال العاصمة من القاهرة إلى العاصمة الإدارية ليس انتقال مكاني فقط، ولكن انتقال في طريقة التفكير واستخدام أدوات أكثر حداثة.