بالصور|"هاكاثون للمبتكرين".. جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تفوز بجائزة التميز

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، عن تحقيق إنجازًا هامًا بفوزها بجائزة التميز في تكنولوجيا المنتجات الغذائية، وذلك عن منتجها المبتكر لغذاء الأطفال.

وقد تم تسليم الجائزة، خلال حفل رسمي أقيم بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية على هامش مسابقة الهاكاثون للمبتكرين، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار الشخصيات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الغذائية.

منتج غذائي للأطفال يفوز بجائزة التميز

وأوضح الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن الجامعة فازت بفكرة منتج غذاء الأطفال قدمه برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي من بين 43 منتجا، جرى عرضهم من جميع البرامج، مشيرًا إلى أن المنتج مكون من تركيبة فريدة متوازنة من المنتجات المحلية المتوفرة بالسوق المصري، مثل الأرز والبطاطا والجزر، إذ يستهدف غذاء الأطفال بداية من عمر ستة أشهر جنبا إلى جنب مع الرضاعة الطبيعية، بشكل آمن كونه لا يحتوي على أي مواد حافظة كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تضمن نمو جسم الأطفال بشكل سليم، حيث يُعدّ هذا الفوز إنجازًا هامًا لجامعة طيبة التكنولوجية، ويعكس التزامها بتطوير منتجات غذائية مبتكرة تلبي احتياجات الأطفال وتساهم في تحسين صحتهم ونموهم.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في الابتكار وتطوير المنتجات الغذائية التي تلبي احتياجات المجتمع، كما سلم الوزير درع التميز لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية تقديرًا لجهود الجامعة المتميزة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا على التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير برامجها التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما وجه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأردف قائلا: مشاركة الجامعة في فعاليات الهاكاثون، تساهم في تعزيز مكانتها على المستوى الوطني والدولي كجامعة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، كما تُجذب انتباه المستثمرين والشركات إلى الجامعة، مما يُتيح فرصًا جديدة للتعاون والبحث العلمي، بالإضافة إلى كونها خطوة هامة في مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة.

الجامعة تشارك بوفد طلابي

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية قد شاركت بوفد برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمود حفوضة، المدرس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وعدد من الطلاب، في فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين، الذي أطلقته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بمشاركة 10 جامعات تكنولوجية.

ويعد هاكاثون التكنولوجيا، المُلتقى الأول لجميع طلاب الجامعات التكنولوجية في مكان واحد، لعرض ابتكاراتهم الخاصة بخدمة المجتمع وتوطين الصناعة المصرية، وذلك تأكيدًا على نجاح فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية كنموذج يُحتذى به لتقديم رسالته التعليمية والعلمية والبحثية، إذ يهدف الهاكاثون إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية مصر 2030.

وشهد هاكاثون التكنولوجيا الأول مشاركة جميع الجامعات التكنولوجية المصرية وهي (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية).

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