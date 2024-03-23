بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الرابعة عشرة من رمضان المبارك

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الرابعة عشرة من شهر رمضان.

اللهم اقبل منا دعاءنا، وأعتق رقابنا من النار يارب العالمين.. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا طالبين الصفح والمغفرة والرضا والرحمة والبركة والخير يا الله.

اللهم الصبر على فراق والدينا فارحمهما واغفر لهما وأسكنهم الجنة يارب.. بسم الله الرحمن الرحيم (الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ وَقُرۡءَانٖ مُّبِينٖ (1) رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ كَانُواْ مُسۡلِمِينَ (2) ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ)صدق الله العظيم..اللهم إرحم شهدائنا الأبرار فى مصر وفلسطين وانصرنا على الصهاينة واتباعهم وخدامهم ..بسم الله الرحمن الرحيم ((3) وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٞ مَّعۡلُومٞ (4) مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ مَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ (5) وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٞ) صدق الله العظيم ..اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن كل هامة ولامة واكشف اللهم الغمة نحمدك ونبوء بنعمتك ..اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنا خطائين ضعفاء غافلين تلهونا الدنيا بنعمك الكثيرة فيها..بسم الله الرحمن الرحيم ((6) لَّوۡمَا تَأۡتِينَا بِٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ (7) مَا نُنَزِّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذٗا مُّنظَرِينَ ) صدق الله العظيم ..اللهم أكرمنا بلطفك وكرمك وعطفك ورضاك يارب واجعلنا دوما ذاكرين للقرآن واجعله حماية لنا ياقوى يا متين من شرور الإنس والجن ..بسم الله الرحمن الرحيم ((8) إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ) صدق الله العظيم.. اللهم انصر مصر على اعداءها فى الداخل والخارج واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ..بسم الله الرحمن الرحيم ((9) وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي شِيَعِ ٱلۡأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ (11) كَذَٰلِكَ نَسۡلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ (12) لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ )صدق الله العظيم..اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ..

اللهم افتح لنا أبواب الرزق المغلقة وبارك لنا فيما اعطيتنا يارفاق ياكريم يافتاح يا عليم يا رازق النمل فى الحجر يارب نحتاج كرمك ولطفك بنا يارب ..بسم الله الرحمن الرحيم (13) وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعۡرُجُونَ (14) لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَٰرُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٞ مَّسۡحُورُونَ (15) وَلَقَدۡ جَعَلۡنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ (16) وَحَفِظۡنَٰهَا مِن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٍ ) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها وأرضها وسماءها ومياهها وحدودها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل أعمدة الدولة وعزز قدرات بلادنا يا الله ويحرسها من كل خائن وكاره وحاقد ولك نتوجه يا الله بقول الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.