بمشاركة مصرية.. انطلاق معرض السياحة والسفر في دبي غدًا

تنطلق غدا الاثنين، فعاليات معرض سوق السفر العربي، في نسخته الـ٣١ بمركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو، بمشاركة ١٦٥ دولة و٢٣٠٠ عارض من مختلف الدول بالإضافة الى ٤١ ألف زائر.

ويشارك القطاع السياحي المصري بقوة في المعرض، حيث يمثل السوق السياحي العربي أهمية كبيرة بالنسبة للسياحة المصرية.

ويركز معرض سوق السفر العربي هذا العام على "التمكين والابتكار الذي يحول قطاع السفر إلى ريادة الأعمال"، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم للشركات الناشئة ورواد الأعمال في تشكيل مستقبل القطاع، حيث يوفر المعرض منصة مثالية لقادة الصناعة وصناع القرار في جميع أنحاء العالم لتمكين مجتمع السفر والسياحة من تسخير ريادة الأعمال وتحديد فرص النمو.

ومن المقرر أن يقدم برنامج المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام أكثر من 50 جلسة إعلامية يقدمها أكثر من 200 متحدث بارز سيخاطبون الحضور عبر المسرح العالمي والمسرح المستقبلي الجديد للمعرض، ويلقي عصام عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، الكلمة الترحيبية على المسرح العالمي: بوابة إلى الرؤى العالمية، والتي تحدد أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات القادمة. وفي وقت لاحق من يوم غد، يعتلي الوزراء من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها منصة النقاش لمناقشة الاستراتيجيات الرئيسية لدعم وتطوير السياحة في المنطقة خلال المناقشة الوزارية: تبسيط السياحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

ويستضيف معرض سوق السفر العربي أيضًا قمة رؤى السوق على المسرح العالمي في يوم الافتتاح، لاستكشاف إمكانات الصين والهند وأمريكا اللاتينية مع ظهورها كلاعبين رئيسيين في السياحة العالمية. وتضم لجنة القمة كلاً من: بسمة الميمان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الأمم المتحدة للسياحة؛ وغاي هاتشينسون، رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة؛ وجان جيريت كويتشلينج، شريك رولاند بيرجر.

من جانبها، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: "بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته نسختنا الثلاثين في عام 2023، فقد زادت مشاركة العارضين بنسبة ملحوظة بلغت 26٪ هذا العام، مما يجعل نسخة هذا العام من المعرض هي الأكبر في تاريخ الحدث"

وأضافت كورتيس قائلة: "يؤكد هذا النمو الملحوظ سمعة سوق السفر العربي ومكانته الرفيعة باعتباره حدثًا لا عالمياً لمجتمع السفر والسياحة العالمي، حيث يوفر منصة مثالية لممارسة الأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة للحاضرين والعارضين المشاركين عبر مجموعة واسعة من قطاعات السفر والقطاعات"

وتم تحقيق النمو في جميع قطاعات المعرض، بما في ذلك الارتفاعات الإقليمية السنوية في الشرق الأوسط (28%)، وآسيا (34%)، وأوروبا (34%)، وأفريقيا (26%). بالإضافة إلى ذلك، ستعرض أكثر من 100 شركة بارزة في مجال تكنولوجيا السفر أحدث ابتكاراتها أمام جمهور عالمي في حدث هذا العام، حيث أصبحت منطقة تكنولوجيا السفر أكبر بنسبة 58% هذا العام، مما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في الاهتمام من قبل الشركات التي ترغب في عرض أحدث التطورات التكنولوجية

ويواصل معرض سوق السفر العربي التزامه بالاستدامة لمدة عام آخر، بناءً على الموضوع الرئيسي للمعرض في عام 2023 وتماشيًا مع أهداف الاستدامة الثلاثين طويلة المدى، حيث ستستكشف قمة الاستدامة المقرر انعقادها في 9 مايو الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتفضيلات المستهلكين، والجهود التعاونية المطلوبة لخلق مستقبل أكثر استدامة للسفر والسياحة، وستكرم جائزة أفضل جناح مستدام في المعرض الجهة العارضة التي بذلت جهوداً متميزة لتقليل البصمة الكربونية لبناء جناحها المشارك في الحدث.