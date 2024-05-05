«حياة كريمة» تطلق قافلة مساعدات تجاه غزة محملة بـ 658 طنا من الدقيق

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن شاحنات محملة بـ658 طنا من الدقيق تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم، موضحًا أن هذه الشاحنات تعد أول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الرباط التركية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف "عماد"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلية إنفاذ هذه المساعدات تتمثل في تدفقها من خلال الطريق الحدودي الملاصق لمنفذ رفح البري متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم لتخضع لعملية التدقيق والمراجعة، وحينما يسمح لها من الجانب الإسرائيلي بالمرور يتم ذلك على الفور.

وتابع: "هذه القافلة تتكون من 29 شاحنة محملة دقيق، وتأتي في ظل المجاعة التي بدأت تتفضشى في القطاع حسب التقارير الأممية، ولكن آلية إنفاذ المساعدات تعد من العراقيل التي تفرضها إسرائيل، فمنفذ كرم أبو سالم يبعد عن هذه النقطة بنحو 3 كم وعملية التدقيق والمراجعة تستغرق وقتا طويلا".