جماهير الأهلي تملأ مدرجات استاد القاهرة قبل مباراة الترجي التونسي

ملأت جماهير النادي الأهلي أرجاء مدرجات استاد القاهرة، قبل انطلاق مباراة الحسم أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء.

ويستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

التقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمنزلة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في رادس.

والآن لا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي، وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه.

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3