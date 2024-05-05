الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لأوساسونا فى مواجهة ريال بيتيس

أعلن جاغوبا اراستي المدير الفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال بيتيس، وذلك بعد قليل على لعب "ملعب أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أوساسونا، كالتالى:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: خيسوس اريسو، أليخاندرو كاتينا، خورخي هيراندو، جوهان موجيكا.

خط الوسط: جون مونكايولا، ايكير مونيوز، بابلو ايبانييز.

خط الهجوم: روبين غارسيا سانتوس، راؤول غارسيا، روبين بينيا.

ويحتل فريق اوساسونا المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 49 نقطة.