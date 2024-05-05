أمطار ورياح في شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، والذي يوافق احتفالات المصريين بعيد شم النسيم، حيث يسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الاثنين امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويشهد أيضا نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 16 درجة، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 21 درجة.