ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. أنطونيو يقود وست هام لمواجهة تشيلسي

وست هام
وست هام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، بعد قليل على لعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد، كالتالى:
حراسة المرمى: ألفونس أريولا.
خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، أنجيلو أوغبونا، ايمرسون بالميري.
خط الوسط: توماس سوسيك، إدسون ألفاريز، جارود بوين، لوكاس باكيتا، محمد قدوس.
خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.
ويحتل فريق تشيلسى المركز الـثامن برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

وست هام يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي تشكيل فريق وست هام يونايتد