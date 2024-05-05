الدوري الإنجليزي.. أنطونيو يقود وست هام لمواجهة تشيلسي

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، بعد قليل على لعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد، كالتالى:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، أنجيلو أوغبونا، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: توماس سوسيك، إدسون ألفاريز، جارود بوين، لوكاس باكيتا، محمد قدوس.

خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الـثامن برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 49 نقطة.