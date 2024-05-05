الشرقية تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

واصلت محافظة الشرقية اليوم الأحد، جهودها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها من أي تعديات.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بإزالة 29 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية 3250 مترًا مربعًا و19 فدانًا و4 قيراط و8 أسهم.

وأوضح المحافظ أن جهود الإزالة شملت 20 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 3231 مترًا مربعًا عبارة عن مباني، و9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 19 فدانًا و4 قيراط و8 أسهم.

وأكد الدكتور غراب أن محافظة الشرقية لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنها ستتصدى لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، كما شدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية قد كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على هذه الموارد الهامة وحمايتها من أي استغلال غير مشروع.