التصريح بدفن شخص لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه اليوم إثر وقوع حادث صدمته سيارة بناحية عزبة رزق وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "زكريا محمد" 40 عاما مقيم بمركز ديرب نجم جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة بناحية عزبة رزق بمركز ديرب نجم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.