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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نقل 10 مصابين في حادث بالشرقية إلى مستشفى الزقازيق العام

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفي الزقازيق العام  صباح اليوم 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف بمركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول كلا من: "داليا يسري" 50 عاما و"إبراهيم نصر" 40 عاما و"آلاء عبدالعزيز" 14 عاما و"فاطمة إبراهيم" 35 عاما و"سحر أشرف" 11 عاما و"رضا أشرف" 15 عاما و"شيماء نصر" 37 عاما و"مكة حسين" 4 أشهر و"زين علي" 10 أعوام و"عبدالرحمن إبراهيم" 4 أعوام مقيمين بقرية النخاس بمركز الزقازيق مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف بمركز الزقازيق وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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