كتيبة ألونسو تبدع.. باير ليفركوزن ينهي الدوري الألماني بلا هزيمة

كتب فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الألماني، بعدما توج بطلًا للبوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاره على أوجسبورج في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.

وعزز باير ليفركوزن رقمه القياسي كأول فريق ينهي الدوري الألماني بلا هزيمة، حيث حقق اللقب بـ28 انتصارًا و6 تعادلات.

قاد المدرب الإسباني الشاب تشافي ألونسو، باير ليفركوزن لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، بعد توليه قيادة الفريق في منتصف الموسم، ليقدم موسمًا استثنائيًا في الدوري الألماني بجانب وصوله إلى نهائي كأس ألمانيا، حيث سيواجه كايزرسلاوترن، وخوضه نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

عاشت مدينة ليفركوزن ليلة تاريخية احتفلت فيها بتتويج فريقها بلقب الدوري لأول مرة، وسط أجواء من الفرح والسعادة غمرت جميع أنحاء المدينة.

أهداف مباراة باير ليفركوزن وأجسبورج

تقدم فريق باير ليفركوزن على أوجسبورج بهدفين دون رد في الشوط الأول، عن طريق فيكتور بونيفاس وروبرت أندريخ في الدقيقتين 12 و27، وفي الشوط الثاني، سجل ميرت كونور هدف ضيوف ملعب باي أرينا معقل كتيبة المدرب ألونسو في الدقيقة 62.

ترتيب الدوري الألماني

وبتلك النتيجة، تربع باير ليفركوزن على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 90 نقطة، بفارق 17 نقطة عن شتوتجارت صاحب المركز الثاني، و18 نقطة عن بايرن ميونخ ثالث الترتيب، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.