ابتعد عن وصافة الدوري الألماني.. بايرن ميونخ ينهي الموسم بخسارة محبطة

أنهى فريق بايرن ميونخ موسمه في الدوري الألماني بخسارة محبطة أمام هوفنهايم بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب بري زيرو أرينا، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من البوندسليجا.

سيطر البايرن على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا من خلال ثنائية سريعة في الدقائق الأولى (4 و6) عبر ماتياس تيل وألفونسو ديفيز.

ولكن سرعان ما عاد هوفنهايم إلى المباراة، حيث قلص الفارق في الدقيقة 8 عبر ماكسيمليان بيير، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، قلب أندريه كرماريتش، مهاجم هوفنهايم، الطاولة على بايرن ميونخ، بتسجيله هاتريك رائع في الدقائق 68 و85 و87.

عكست هذه الخسارة موسمًا كارثيًا بالنسبة إلى بايرن ميونخ، حيث لم ينجح في الحفاظ على لقب الدوري الألماني الذي سيطر عليه في المواسم الماضية، كما خرج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وخرج من بطولة كأس ألمانيا بالهزيمة من فريق درجة ثالثة.

وتأتي هذه الخسارة أيضًا قبل أيام قليلة من رحيل المدرب توماس توخيل عن الفريق، بعد إعلانه عن عدم رغبته في الاستمرار مع بايرن ميونخ.

ترتيب الدوري الألماني

وبذلك، ابتعد بايرن ميونخ عن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، ليحتل المركز الثالث برصيد 72 نقطة، خلف شتوتجارت الذي خطف مركز الوصيف بفارق نقطة وحيدة، بينما حسم هوفنهايم المركز السابع بـ46 نقطة.