روسيا: محادثات بوتين وشي جين بينج "ناجحة للغاية"

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي اليوم /السبت/ إن المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينج، في بكين التي انتهت أمس، كانت "ناجحة للغاية".. فيما قال وزير الخارجية سيجري لافروف إن الرئيسين ناقشا الاقتراح الصيني بشأن الأمن العالمي، "وهناك مبرر كبير لهذه المبادرة".

وأوضح المساعد بالرئاسة الروسية (الكرملين) - في حوار مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين - "كانت البيئة ودية للغاية وكان القادة في حالة مزاجية جيدة. لقد أجروا محادثة ناجحة للغاية، لذلك عندما جلست مجموعة صغيرة منا لتناول الغداء، كان الجو مريحا تماما"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وكان بوتين قد قام بزيارة دولة للصين يومي 16 و17 مايو، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، في بكين، أعقبها مأدبة غداء غير رسمية. وانضم بعد ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وأمين مجلس الأمن سيرجي شويوج، والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف.

من جانبه، قال لافروف - في الجمعية الـ 32 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية - إن بوتين وشي جين بينج ناقشا الاقتراح الأمني الصيني بشأن الأمن العالمي، "ونرى أن هناك مبررا كبيرا لمبادرة الرئيس الصيني بهذا الشأن".

وأوضح أن التقدم العملي لفكرة ضمان الأمن العالمي؛ يبدأ بتشكيل أسس الأمن الأوراسي، دون أي غطاء أوروبي أطلسي.

وقال لافروف إن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين أكدت - مجددا - أن جودة علاقات الشراكة الشاملة الروسية الصينية تفوق التحالفات التقليدية في العصر الماضي.