المجلس القومي للمرأة بالفيوم ينظم 15 دورة تدريبية لـ 380 سيدة

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، 15 دورة تدريبية استهدفت 380 سيدة من قرى حياة كريمة.

وتهدف الدورات، التي عقدت برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة.

وأوضحت إيمان أحمد زكي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن برنامج تدريب ريادة الأعمال يهدف إلى تعزيز قدرات السيدات على إدارة مشاريعهن، من خلال تعريفهن بمبادئ التخطيط والتسويق، ومهارات الإبتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات، وتحديد الأولويات.

ويتضمن البرنامج شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى التعريف بالجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويهدف برنامج التثقيف المالي إلى تدريب السيدات على تحديد أهدافهن المالية، وتحقيق التوازن بين احتياجاتهن ورغباتهن، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب لهن، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها.

كما تناولت الدورات كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال، والتعامل مع المؤسسات المالية، وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وإنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات، مع تزويدهن بأفكار لمشروعات صديقة للبيئة.

المجلس القومي للمرأة يستهدف الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات

يُشار إلى أن المجلس القومي للمرأة يستهدف الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات من خلال برامج التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال.

ويسعى المجلس، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز التوعية والثقافة.

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