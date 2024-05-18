ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

المجلس القومي للمرأة بالفيوم ينظم 15 دورة تدريبية لـ 380 سيدة

جانب من التدريب
جانب من التدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، 15 دورة تدريبية استهدفت 380 سيدة من قرى حياة كريمة.

وتهدف الدورات، التي عقدت برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة.

وأوضحت إيمان أحمد زكي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن برنامج تدريب ريادة الأعمال يهدف إلى تعزيز قدرات السيدات على إدارة مشاريعهن، من خلال تعريفهن بمبادئ التخطيط والتسويق، ومهارات الإبتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات، وتحديد الأولويات.

ويتضمن البرنامج شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى التعريف بالجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويهدف برنامج التثقيف المالي إلى تدريب السيدات على تحديد أهدافهن المالية، وتحقيق التوازن بين احتياجاتهن ورغباتهن، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب لهن، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها.

كما تناولت الدورات كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال، والتعامل مع المؤسسات المالية، وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وإنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات، مع تزويدهن بأفكار لمشروعات صديقة للبيئة.

المجلس القومي للمرأة يستهدف الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات

يُشار إلى أن المجلس القومي للمرأة يستهدف الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات من خلال برامج التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال.

ويسعى المجلس، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز التوعية والثقافة.

inbound3747367726920198248
inbound3747367726920198248
inbound270291099097078810
inbound270291099097078810
inbound4564073187850650738
inbound4564073187850650738
inbound8458689354257980197
inbound8458689354257980197
inbound2134780246732434584
inbound2134780246732434584
المجلس القومي للمرأة حياة كريمة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة مبادرة حياة كريمة مليون سيدة