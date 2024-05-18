رسميًا.. دي زيربي يرحل عن تدريب برايتون

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم السبت، رحيل مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي بنهاية الموسم الحالي، بعد موسمين ونصف قاد فيهما الفريق لتحقيق نتائج مميزة.

وأوضح برايتون في بيان رسمي، أن دي زيربي سيقود الفريق في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الأحد ضد مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل عن منصبه.

تولى دي زيربي تدريب برايتون في سبتمبر 2022، خلفًا للمدرب جراهام بوتر، ليبدأ مع النوارس في تحقيق نتائج إيجابية، نال بها إشادات من الجميع، وجعلت كبار أندية أوروبا تتهافت للتعاقد مع صاحب الـ44 عامًا.

ونجح دي زيربي في ترك بصمة مميزة مع برايتون، حيث قاده لتحقيق التأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي.

نتائج برايتون مع دي زيربي

قاد دي زيربي برايتون في 88 مباراة، خلالها فاز الفريق في 38 مباراة وخسر 30 وتعادل 20 آخرين.

وقدم دي زيربي أسلوبًا لعبًا هجوميًا ممتعًا لبرايتون، وحقق نتائج جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة.

يبدأ برايتون الفترة المقبلة، في البحث عن خليفة للإيطالي روبيرتو دي زيربي، مع سعي النادي للحفاظ على استقراره وتطويره في المواسم القادمة.