نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتوجه إلى ملعب "رادس" لمواجهة الترجي

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، منذ قليل من فندق الإقامة في تونس، في طريقها إلى ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، استعدادًا لخوض مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قد أقام محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية، وقام بالتأكيد على بعض التعليمات الخاصة باللاعبين.

تنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.