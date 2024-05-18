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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتوجه إلى ملعب "رادس" لمواجهة الترجي

الاهلي يتوجه غلى
الاهلي يتوجه غلى ملعب رادس
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تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب رئيس النادي، منذ قليل من فندق الإقامة في تونس، في طريقها إلى ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، استعدادًا لخوض مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قد أقام محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية، وقام بالتأكيد على بعض التعليمات الخاصة باللاعبين.

تنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

النادي الاهلي محمود الخطيب ملعب حمادي العقربي مواجهة الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا