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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وصول حافلة الأهلي إلى ملعب رادس لمواجهة الترجي

بعثة الأهلي في تونس
بعثة الأهلي في تونس
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وصلت حافلة  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب رئيس النادي، منذ قليل إلى ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، استعدادًا لخوض مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قد أقام محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية، وقام بالتأكيد على بعض التعليمات الخاصة باللاعبين.

تنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

النادي الاهلي محمود الخطيب ملعب حمادي العقربي الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري الأبطال