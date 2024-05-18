مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالفيوم

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر اليوم، في حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة أجرة بطريق سنورس الفيوم الزراعي بدائرة مركز سنورس.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة.

السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة السبب

وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة أديا إلى فقدانه السيطرة على المركبة، ليصطدم بالدراجة النارية، مما أسفر عن وفاة قائدها، وهو شاب يدعى "محمد هشام النزلاوي" يبلغ من العمر 24 عامًا، وإصابة شخص آخر يدعى "مصطفي إبراهيم محمد" يبلغ من العمر 21 عامًا.

وتم نقل المصاب على الفور إلى قسم العناية المركزة بمستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثمان المتوفى في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وأمرت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.