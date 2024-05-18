صور.. مجازاة كاتب صحة خلال مرور مفاجئ بالفيوم

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه الدكتور مروان دياب عضو الدعم الفنى وهالة احمد مدير ادارة التمريض بالمرور المفاجئ على مستشفى الرمد بندر الفيوم فى حضور الدكتورة حنان الجارحى مديرة المستشفى.

تفقد العشماوى عيادة السونار والمعمل والعيادات الخارجية وعيادات الكتراكت رجال وحريم ومبنى العيادات التخصصية، وتابع تشغيل بعض الاجهزة الجديدة بالمستشفى منها جهاز قياس ضغط العين -جهاز فحص قاع العين -جهاز الأشعة المقطعية على العين.



كما تفقد العمليات الصغرى ومكتب الخدمة الاجتماعية وقام بسؤال الإحصائية الاجتماعية عن المساعدات التى تقدمها للمرضى والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمة مخفضة، ودورها فى التوعية والتثقيف الصحى

وامر بخصم يوم لمن لم يلتزم بالزى الرسمى وكارت التعريف.

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على مكتب صحة ثالث بالنويرى لتفقد سير العمل به، وامر بمجازاة كاتب الصحة بخصم 3 ايام من راتبه ونقله لمكان اخر بمعرفة مدير الادارة وذلك لتغيبه دون إذن .

توجه العشماوى والفريق المرافق الى المركز الطبى بالحادقة وتفقد مركز الفحص والمشورة التابع للمديرية، ثم تفقد الصيدلية واثنى على الصيادلة المتواجدين ،وتفقد غرفة المقبلين على الزواج والتطعيمات وتطعيمات الحجاج والمسافرين والعيادات ومتابعة الحمل، وايضا عيادة الاسنان ولاحظ تواجد الاطباء والتزامهم، حيث طلبوا توفير بعض النواقص.



كما تفقد غرفة التعقيم ومعمل الدم وغرفة الملفات ومكتب الصحة والاستقبال وعيادة الاطفال وذلك فى حضور الدكتورة منال صوفى -مديرة المركز بعد ذلك تفقد معمل الرصد البيئى التابع للمديرية وتفقد فيه معمل الهواء والمعمل البكتريولوجى، وأثنى على تواجد الاطباء وإلتزامهم بالزى وكارت التعريف.

ثم توجه بعدها الى مستوصف الجلدية والجذام فى حضور الدكتورة مى فوزى مديرة المستوصف وتفقد سير العمل بالمعمل والصيدلية والعيادات الخارجية.

فى نهاية الجولة قام بالمرور على مستشفى الصدر وتفقد المعامل والصيدلية والتعقيم والعيادات الخارجية والإستقبال والعناية وذلك فى حضور الدكتورة الاء مصطفى مديرة المستشفى.

وامر بمجازاة غير الملتزمين بالزى الرسمى وكارت التعريف بخصم يوم من الراتب، وانتهت الجولة مع التأكيد على إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة للاطمئنان على سير العمل بأماكن تقديم الخدمة الصحية بالفيوم حتى يتم تقديم خدمة طبية آمنة للمريض الفيومى.

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