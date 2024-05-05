محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينه الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع (جمال عبدالناصر - المبره - الفتح - عمر بن الخطاب - الاستاد - ابو بكر الصديق ، متجها لشارع طلبه عويضه - المصرية بلازا - الجاويش ، مرورا بميدان القومية ومجمع المصالح ) ، واصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثاني الزقازيق باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف وكذلك مواعيد الغلق المقررة لهم لإعادة الانضباط للشارع.

كما كلف المحافظ رئيس حي ثان بمراجعة بنود التعاقد مع مستخدم قطعة أرض ملك المحافظة بجوار المصرية بلازا وإلزامه بتنفيذ بنود التعاقد واتخاذ ما يلزم قانونا حيال مخالفته حفاظا علي المال العام.

شدد المحافظ علي رئيس حي ثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق بسرعة الانتهاء من تنفيذ رد الشيء لأصله بمنطقة القومية ورصف شارع الاستاد لاستكمال خطة التطوير التي تشهدها شوارع المدينة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

أشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل وذلك لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من اعمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم على الطبيعة ، موجها رئيس المركز بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة ، قائلاً : أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.