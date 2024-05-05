الدورى الانجليزى.. جاكسون يقود تشيلسى لمواجهة وست هام

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على لعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى، كالتالى:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياجو سيلفا، بينوا بادياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور كالاغر، نوني مادويكي، كول بالمير، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الـثامن برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 49 نقطة.