وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع ميدانيا 27 مشروعا بقرية فارس بكوم أمبو

تفقدت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان 27 مشروع بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 9 توابع ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

و أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 27 مشروع حيث تم الإنتهاء من 18 مشروع بنسبة 100% ، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى ، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وإحلال وتجديد محطات مياه الشرب ، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ، والعمارات السكنية ، وتبطين الترع ، ولوحة توزيع الكهرباء ، ونقطة الإسعاف ، فيما جارى العمل فى 9مشروعات وهى مشروعات خاصة بمراكز الشباب ومحطة المعالجة ومحطتى الرفع والغاز الطبيعى .

وأشار إلى أنه تم حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة ، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الإنتهاء منها ، وبالتالى تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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