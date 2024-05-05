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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع ميدانيا 27 مشروعا بقرية فارس بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية فارس بكوم أمبو
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تفقدت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان 27 مشروع بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 9 توابع ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية  " التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

و أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 27 مشروع حيث تم الإنتهاء من 18 مشروع بنسبة 100% ، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى ، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وإحلال وتجديد محطات مياه الشرب ، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ، والعمارات السكنية ، وتبطين الترع ، ولوحة توزيع الكهرباء ، ونقطة الإسعاف ، فيما جارى العمل فى 9مشروعات وهى مشروعات خاصة بمراكز الشباب ومحطة المعالجة ومحطتى الرفع والغاز الطبيعى .

وأشار إلى أنه تم حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة ، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الإنتهاء منها ، وبالتالى تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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وحدة حياة كريمة بأسوان قرية فارس مركز كوم أمبو أخبار محافظة أسوان