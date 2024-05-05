إصابة 10 جنود إسرائيليين بالقرب من معبر كرم أبو سالم

أكد إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 10 جنود بينهم 4 في حالة خطيرة جراء قصف صاروخي من غزة على موقع بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وفقا لنبأ عاجل على قناة "القاهرة الاخبارية".

وأعلنت فصائل فلسطينية عن مسئوليتها استهداف تجمع لجيش الاحتلال بمحيط الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم.

ومنذ قليل، أعلن عن إصابة إسرائيلي جراء سقوط رشقة صاروخية على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل.

كما أفادت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حالة الجندي الذي أصيب في طولكرم بالضفة الغربية لا تزال حرجة والأطباء يحاولون إنقاذ حياته، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".