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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان

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نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ندوتين للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لنشر الثقافة فى مجال السلامة والصحة المهنية بالمحافظة ، حيث قام مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان بتنظيم ندوتين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء إحدى قلاع الصناعة المصرية و فندق كتراكت ، بحضور مسؤولي السلامة والصحة المهنية وعدد من العاملين.

تناول الحضور خلال الندوة الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة ومواقع العمل وخطة الطوارئ والإخلاء والمخاطر الميكانيكية والحرائق وكيفية التعامل معها ، والاهتمام بمهمات الوقاية وتدريب العاملين على كيفية استخدامها ، ومدى تأثير ذلك فى الحفاظ على الثروة البشرية التي تعد عصب الإنتاج ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وفى إطار سلسلة من الندوات بدأتها فى منشآت المحافظة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية ، وكذلك المنشآت التي يعملون بها ، والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة.

وأوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بضرورة العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات ، من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية بأنه شارك في الندوتين المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان ، والمهندس طه فتحى ، والمهندس محمود مصطفى ، كما تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على إتاحة مثل هذه الندوات آملين بتكرارها وتعظيم الاستفادة منها  ، كما توجهوا بالشكر للقائمين على الندوات وردودهم على جميع الاستفسارات التى طرحها المشاركين.

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