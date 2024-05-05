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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد بمقر مطرانية دمنهور

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد
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قدمت الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم الأحد، التهنئة بعيد القيامة المجيد للقمص ثاؤفيلوس نسيم - وكيل المطرانية نائباً عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللإخوة المسيحيين وذلك بمقر المطرانية بدمنهور.

وأشارت إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

ونقلت نائب محافظ البحيرة تحية وتهنئة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية للإخوة المسيحيين على أرض البحيرة متمنية لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس.

وأكدت أننا جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة إلى بعضنا البعض وسنظل قلباً وصفاً واحداً متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة.

ومن جانبه رحب القمص ثاؤفيلوس وكيل المطرانية، بالدكتورة نهال بلبع، والوفد المرافق لها، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين أبناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.

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