الدوري الأسباني.. خوسي دي سيلفا يقود ريال بيتيس لمواجهة أوساسونا

أعلن مانويل بليغريني المدير الفنى لفريق ريال بيتيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أوساسونا، بعد قليل على لعب "ملعب أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال بيتيس، كالتالى:

حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: يوسف سابالي، جيرمان بيزيلا، شادي رياض، خوان ميراندا.

خط الوسط: غويدو رودريجيز، جوني كاردوسو، بابلو فورنالس، نبيل فقير، أيوزي بيريز.

خط الهجوم: ويليان خوسي دي سيلفا.

ويحتل فريق اوساسونا المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 49 نقطة.