وزير المالية الروسي: سنرد بالمثل على أي إجراءات غير قانونية بشأن أصول روسيا في الخارج

حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم السبت، من أن روسيا سترد بإجراءات مماثلة إذا تم استخدام أصولها بشكل غير قانوني من قبل الدول الغربية.



وقال سيلوانوف في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- " لقد بدا دائمًا أن ممتلكات الدول الأخرى، بما في ذلك احتياطيات البنوك المركزية من الذهب والعملات الأجنبية، هي من المحرمات التي لا تشملها أي عقوبات على الإطلاق".

واستطرد قائلا: "لقد تغيرت الأيديولوجية الآن حيث أصبح لا يوجد أساسيات أو أسس قانونية تسري بالنسبة لدول الغرب"، على حد تعبيره.



وأوضح سيلوانوف: " الآن يقولون ما يلي: حسنًا، نحن لا نأخذ احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في الوقت الحالي، لكننا سنخصص الإيرادات من استخدامها للأهداف التي نحددها"، منوها عن أن يمكنها فعل المثل.



وأضاف الوزير الروسي: "لدينا نفس الشيء، ولدينا كل الاحتمالات.. لقد جمدنا أيضًا أصول في حسابات من النوع C، لدينا أصول لأننا نحصل أيضًا على أرباح، وفي حالة اتخاذ قرار (بشأن أصول روسيا في الخارج) سنرد بالمثل، مع اتخاذ تدابير مماثلة ".



وتحاول دول مجموعة السبع التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة جهود الحرب في أوكرانيا، حيث تم طرح عدة اقتراحات على مدى الأسابيع الماضية لكن دون التوصل إلى اتفاق أخير بشأنها.