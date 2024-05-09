نصف نهائى "اليوروباليج".. تشكيل هجومى متوقع لمارسيليا أمام أتلانتا

يحل فريق مارسيليا الفرنسى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أتلانتا الإيطالى، وذلك على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب نصف نهائى بطولة الدورى الأوروبى "اليوروبا ليج".

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب "فيلودروم"، قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، جاء عن طريق اللاعب جيانلوكا سكاماكا لصالح فريق أتلانتا فى الدقيقة الـ 11، بينما جاء هدف التعديل لصالح مارسيليا عن طريق اللاعب شانسيل مبيمبا فى الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض مارسيليا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى:باو لوبيز.

خط الدفاع: موريللو، باليردي، مبمبا كلاوس. خط الوسط: كوندوجبيا، فيرتوت، حارث.

خط الهجوم: لويس إنريكي، أوباميانج، سار.

يسعى فريق مارسيليا للتأهل لنهائي البطولة الأوروبية للمرة الثانية فى تاريخه، بعد أن وصل إليه آخر مرة في موسم 2017 / 2018 عندما خسر من أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة.