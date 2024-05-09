خطر وشيك.. وزير إسرائيلي يحذر من إقامة دولة فلسطينية

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش لمجموعة من رؤساء بلديات المستوطنات مساء أمس الأربعاء إن إقامة دولة فلسطينية أصبح “خطرا ملموسا” بسبب الجهود الدولية لدفع القضية.

كما أبلغهم بجهوده للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد هيئة إدارية رئيسية من أجل الموافقة على خطط البناء الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب مكتب سموتريتش، فقد أوضح وزير المالية خلال اللقاء مع قادة المستوطنين في الوزارة ما وصفه بـ”الخطر الملموس والمتطور” المتمثل في إنشاء دولة فلسطينية من خلال “المشاركة الدولية” و”موافقة العناصر اليسارية” في إسرائيل.

وقال الوزير اليميني المتطرف: “من غير المعقول أن يكون يوم 7 أكتوبر، وهو اليوم الذي ارتكبت فيه أسوأ وأفظع مذبحة منذ المحرقة، يوم تأسيس الدولة الفلسطينية”.

وأضاف “أن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدًا خطيرًا لدولة إسرائيل ويجب علينا منع ذلك بكل الأدوات المتاحة لنا لقد حان الوقت للعمل ضد الفكرة الخطيرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن: “دول العالم تتقدم به وهو أكثر خطورة من أي وقت مضى”.

من الممكن أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على الاعتراف بالفلسطينيين كمؤهلين ليصبحوا دولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة وتوصي مجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تعترف خمس دول على الأقل بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو – إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ومالطا.

كما أطلع سموتريش قادة المستوطنين على جهوده لدفع بناء المستوطنات قدما.