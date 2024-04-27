محافظ سوهاج: توريد 9 آلاف و849 طن قمح منذ بدء الموسم دون معوقات

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 9 آلاف و849 طن أقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات .

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة " 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1950جنيهًا درجة نقاوة 23، و1900جنيه درجة نقاوة 22.5".