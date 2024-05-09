نصف نهائي الدوري الأوروبي.. أتلانتا يبحث عن تأهل تاريخي من بوابة مارسيليا

يستضيف ملعب "جيويس"، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، الإياب المرتقب بين فريق أتلانتا الإيطالي، ونظيره مارسيليا الفرنسى، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة الدورى الأوروبى "اليوروبا ليج".

كان لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب "فيلودروم"، قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، جاء عن طريق اللاعب جيانلوكا سكاماكا لصالح فريق أتلانتا فى الدقيقة الـ 11، بينما جاء هدف التعديل لصالح مارسيليا عن طريق اللاعب شانسيل مبيمبا فى الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء.

ويبحث أتالانتا الإيطالى عن التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، لكي تتاح له الفرصة للفوز بلقبين هذا الموسم، خاصة وأنه سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من هذا الشهر في نهائي كأس إيطاليا.

ولم يتذوق فريق أتلانتا طعم الهزيمة، منذ خسارته في مباراة إياب دور الثمانية أمام ليفربول الإنجليزى، وخاض 5 مباريات، تمكن من تحقيق أربعة انتصارات في الدوري بالإضافة لتعادله في مباراة الذهاب أمام مارسيليا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق مارسيليا للتأهل لنهائى البطولة الأوروبية للمرة الثانية فى تاريخه، بعد أن وصل إليه آخر مرة في موسم 2017 / 2018 عندما خسر من أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة.





