رئيس مياه سوهاج يتابع خطط التشغيل والصيانة وإجراءات السلامة المهنية لـ255 محطة

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جار المرور والتفتيش على كافة المواقع ومحطات المياه ورفع كفاءتها ووضع خطط إصلاح سريعة ووضع برامج زمنية لإصلاح أي أعطال وعمل كافة الصيانات اللازمة لعدد 255 محطه مياه على مستوى المحافظة ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة هذا بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكيد على إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمحطات المياه ونشر الوعي بمخاطر الكلور والإجراءات القياسية بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية لازمه فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات وأضاف سيادته بضرورة تأمين محطات ومنشآت مياه الشرب ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية ، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف وكذلك ضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها وشدد رئيس مياه سوهاج بتكثيف المراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية لكل مواقع الشركة لرفع كفاءة محطات المياه والتأكد من سلامة الإجراءات، والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة.

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمياه سوهاج، أنه جار المتابعة اليومية على خطط التفتيش التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانة والدعم الفني وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة لضمان كفاءة الأداء التشغيلى وتطبيق برامج الصيانة الماكسيموا وكفاءة الأفراد وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل والتشغيل القياسى ومراجعة مراحل التنقية وبرامج المرور بمحطات المياه.

وأضاف أنه جار المتابعة بحضور المهندس محمد محمود أبو النجا والمهندس أحمد شاكر والمهندس أحمد حمدى بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حيث شملت الجولة زيارة عدد 13 محطة مياه سطحية كبرى و54 محطة مياه صغرى وعدد 189 محطة مياه ارتوازى بجميع مراكز المحافظة.