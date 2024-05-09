هشام طلعت يتقدم 30 مركزًا بقائمة "فوربس" لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط

الخميس 09/مايو/2024 - 02:36 م

نجح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في أن يتقدم 30 مركزًا بقائمة مجلة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط، ليصعد من المركز الـ 45 في تصنيف القائمة عام 2023 إلى المركز الـ15 بذات القائمة للعام الحالي 2024، ليواصل صدارة المصريين المختارين بالقائمة، كما أنه المطور العقاري المصري الوحيد بالقائمة.

وجاء هذا التقدم بعدما استطاع هشام طلعت مصطفى في أن يقود مجموعة طلعت مصطفى القابضة على مدار أكثر من 40 عامًا لإنشاء مشروعات سياحية عالمية، انعكست على تحقيق طفرة في إيرادات قطاع الضيافة التابع للمجموعة لتصل إلى 115 مليون دولار.

كما نجح هشام مصطفى في توقيع صفقات ضخمة بقطاع السياحة خلال عام 2024 بدأها بتوقع اتفاقية مع القابضة (ADQ) ومجموعة أدنيك للاستحواذ على حصة 40.5% في مجموعة آيكون، ذراع الضيافة التابعة للمجموعة، من خلال زيادة رأس المال، وفي الشهر التالي استحوذت مجموعة آيكون على حصة 51% مع حقوق الإدارة في 7 فنادق في مصر، ليوسع "هشام" محفظة فنادق مجموعة طلعت مصطفى إلى 15 فندقًا بإجمالي 5 آلاف غرفة فندقية، وخلال الشهر نفسه، توصلت المجموعة إلى اتفاق مع القابضة (ADQ) وشركة مدن العقارية للتعاون في التطوير العام لمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.

وشملت قائمة مجلة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط عام 2024، الرؤساء التنفيذيون المُصنفون في القائمة 9 دول من المنطقة، وتتصدر الإمارات التصنيف بـ54 مشاركة، تليها السعودية بـ19 مشاركة، ومصر بـ9 مشاركات، وتمثل هذه الدول الـ3 مجتمعة 82% من التصنيف، كما يهيمن قطاع الفنادق والمنتجعات على القائمة، بواقع 50 مشاركة، يليه شركات الطيران بواقع 17، ثم تطوير السياحة بواقع 11 مشاركة.

وأعدت فوربس الشرق الأوسط، قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2024، استنادًا إلى عوامل متنوعة شملت: حجم أعمال الشركة، بما في ذلك عدد الفنادق، والغرف، والإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وغيرها، إلى جانب ملكية الشركة والأصول، والخبرة المهنية، والمناصب التي يتولاها القائد، بالإضافة إلى إنجازاته الأخرى.